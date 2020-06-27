السودان يسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، فيما تعافى 102 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 117 إصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في 11 ولاية، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 372 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9257 حالة، بينها 572 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4014 شخصًا.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.