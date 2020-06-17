"التنمية الأفريقي" يمنح جنوب السودان 4 ملايين دولار لمواجهة كورونا

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، اليوم، على منحة بقيمة 4.16 مليون دولار لدولة جنوب السودان، دعما للاستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وللنظام الصحي في البلاد.

وذكر البنك، في بيان اليوم، أن المنحة الموجهة من مرفق الدعم الانتقالي التابع لصندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة البنك الدولي، ستساهم في تمويل مشروع لتعزيز قدرة المرافق الصحية في جنوب السودان، وتعزيز قدرة البلاد على اكتشاف الحالات وكبح انتشار الفيروس.

ويواجه العالم تحديًا غير مسبوق في احتواء "كوفيد 19"، وتخفيف تأثيره على حياة الناس وسبل عيشهم واقتصاداتهم.

وأعلنت جنوب السودان عن أول حالة إصابة بالفيروس في 5 أبريل الماضي، وتبع ذلك زيادة أعداد الحالات يوميًا، وحتى 15 يونيو 2020 ، سجلت البلاد 1693 حالة إصابة و27 حالة وفاة و49 حالة تعافي.

وما تزال البلاد في خطر كبير، وسيركز الجزء الأكبر من الأنشطة في إطار المشروع الذي يموله البنك، على تحسين المرافق لإدارة حالات كورونا المستجد، بما في ذلك شراء اسطوانات الأكسجين ومعدات الإشارات الحيوية وتوظيف وتدريب العاملين الصحيين، مما سيحسن القدرة على اكتشاف الحالات وتتبع جهات الاتصال.