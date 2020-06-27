رئيس مدينة رأس البر يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد

قام اللواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، بمتابعة دور العبادة بالمدينة، بعد إعادة فتحها تدريجيًا بدء من اليوم السبت لأداء الصلوات اليومية فقط.

وتابع "حمدي"، خلال جولته، عمليات تطهير المساجد والإجراءات الاحترازية بها للوقاية من الفيروسات والعدوى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تعليق إداء الصلوات الجماعية الأسبوعية للحد من التكدسات بداخلها، وكذلك غلق دورات المياه، ودور المناسبات.

جاءت جولة رئيس المدينة، في إطار خطة الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة وفقًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.