الإصلاح والنهضة: موقف مصر قانوني بقضية سد النهضة وإثيوبيا علمت خسارتها

قال عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توافق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة وإرسال خطاب لمجلس الأمن، بصفته جهة اختصاص، وباتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف عن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله دون أي تصرف أحادي لملء السد، جاء بعد التأكد من سلامة موقف مصر القانوني وعلم إثيوبيا بخسارة القضية يوم الإثنين المقبل أمام مجلس الأمن.

وأضاف نبيل لـ"الوطن"، أن الدبلوماسية المصرية كثفت، في الأيام الأخيرة، مباحثاتها وتحركاتها داخل أروقة مجلس الأمن على أكثر من مستوى، للتأكيد على سلامة موقف مصر القانوني من سد النهضة، مشيرا إلى أن فرنسا دعت الرئيس الحالي لمجلس الأمن للمشاركة بجلسة مناقشة قضية سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، إن رغبت الأخيرة في المشاركة.

وأوضح عمرو أن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أشارت لاقتناع مجلس الأمن بوجهة النظر المصرية بشأن تعنت إثيوبيا في وصول لاتفاق وتحقيق تقدم في المفاوضات، وأن إعلانها بشكل أحادي ملء سد النهضة في شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وذكّر نبيل بقول الرئيس السيسي مؤخراً، أن من يظن أن حلم مصر وتعاملها بعقلانية ضعف فهو مخطئ، وأيضا يخطئ من يعتقد أن الصبر تردد، بل إن مصر على مدى عشر سنوات من المفاوضات توثق كل ما يثبت حقها ويحمي أبنائها وأمنها إفريقيا ودوليا.

وأكد نبيل أن الأمر لمصر أبعد من مياه النيل على أهميتها، فالأمر يتعلق بصورة مصر في إفريقيا، وسعي إثيوبيا لتشويهها لصالح قوى إقليمية خارجية، وهو ما يؤثر على مستقبل الشراكة الإفريقية من أجل التنمية.