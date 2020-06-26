رئيس الوزراء السوداني: تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين توقيع اتفاق

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء اليوم، إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة، على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ مصالح الدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، والسودان".

وأوضح حمدوك، أنه تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة، إلى ما بعد التوقيع على اتفاق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف المسؤول السوداني: أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين

وأوضح حمدوك، "تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة".

وحث رئيس الوزراء السوداني، مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة.

وجاء ذلك خلال مخاطبته إنعقاد قمة إفتراضية عن سد النهضة اليوم، بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح حمدوك، أنه يؤمن بشعار "الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية"، وأن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان ليس وسيطا محايدا، لكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد، كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر، ولذلك فهو يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض، وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.

وساد الاجتماع روح إيجابية بين كل الرؤساء، الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.

وأكد المتحدثون جميعا أن المفاوضات السابقة، حلت ما بين 90 % إلى 95% من القضايا، ولم يتبقى إلا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الإرادة والعزيمة.

وأمن الحاضرون، على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين والمقترحة من الجانب الأثيوبي، وتم الاتفاق على أن يتم تاجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق.