أنيسة حسونة: الدبلوماسية المصرية نجحت في حماية حقوقنا بمياه النيل

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بنجاح الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي ووزارة الخارجية، في إلزام الدولة الإثيوبية بعدم ملء السد دون إنهاء المفاوضات مع كل من مصر والسودان.

وأشارت البرلمانية في بيان لها، إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي، أعلن خلال قمة الاتحاد الإفريقي أن بلاده لن تبدأ في ملء السد دون إنهاء المفاوضات مع كلا من مصر والسودان، في تغير واضح لتصريحاته خلال الفترة الماضية التي اتسمت بالعنترية.

وأوضحت أن الدولة المصرية نجحت في إيضاح حقائق السد إلى المجتمع الدولي خاصة بعد تقديم شكوى في مجلس الأمن، بشأن قضية سد النهضة، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين.

ونوهت إلى أن القمة الإفريقية الأخيرة شهدت تأكيد إثيوبيا احترامها للمفاوضات وإرجاء عملية ملء السد بقرار احادي، كما تم التوافق على تشكيل لجنة حكومية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.