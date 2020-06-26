عقيلة صالح: تدخل السيسي جاء حاسما لوقف إطلاق النار

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة والدعوة المصرية الجادة لوقف إطلاق النار في ليبيا، قادت إلى تحول جذري على الصعيد العالمي لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا.

وأكد "صالح"، في مقابلة تلفزيونية، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن "المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، وأن حكومة السراج أقرت بذلك رسميا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.

وشدد على أن دعوة الرئيس السيسي كانت مطلبًا ليبيا وتدخلًا حاسمًا لوقف إطلاق النار، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال الرئيس السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرًا ضروريًا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، وأنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، حيث أن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".