خبير: توجه مصر لإنشاء منصة تجارة الكترونية إفريقية تعزز حركة السوق

أكد محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى إنشاء منصات تجارة الكترونية محلية، وأخرى مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية أهمها إنشاء منصة تجارة الكترونية إفريقية تساهم بقدر كبير في تسويق المنتجات المصرية وتزيد نسبة الصادرات.

وقال عبدالعاطي لـ"الوطن"، إن منصات التجارة الالكترونية تعمل على تسويق المنتج المصري لأنها تعدد مزاياه ومواصفاته عبر المنصة، وتكون المنصة متاحة لجميع دول العالم وبلغات متعددة ما يساهم في فتح أسواق جديدة تؤدي في النهاية لزيادة الصادرات وزيادة الدخل القومي.

وأوضح أن مصر متقدمة في الناحية التكنولوجية ولكننا تأخرنا في إنشاء هذه المنصات التجارية الالكترونية لأنها أصبحت عصب أي اقتصاد في العالم وتعزز حركة التجارة خاصة مع إفريقيا، موضحا أن لها دور كبير في تعريف الدول والمستوردين بالخارج على أنواع المنتجات المصرية ومميزاتها وجودتها خاصة الأسواق الإفريقية.

وتابع عبدالعاطي أن التجارة الالكترونية أصبحت خاصة بعد جائحة كورونا أكثر استخداما وتداولا عبر العالم، وقد شهدت تطورا ملحوظا في دول العالم ومنها مصر وأصبحت يعتمد عليها كل القطاعات العام والخاص.

وشدد على أهمية التجارة الالكترونية لسهولة التعامل معها وسرعة ترويجها للصناعات والمنتجات المصرية، خاصة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في المجال التكنولوجي يجب استغلاله بصورة صحيحة لتحسين الاقتصاد.