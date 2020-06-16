البترول: نعمل على تحسين أداء الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج.

وقالت الوزارة، إنها تهدف إلي زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية الحقول وزيادة الإنتاج، من الحقول الحالية وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك مع خفض تكلفة الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيات الجديدة.

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق عدد من المحاور، تتمثل في تطوير أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بهدف رفع إنتاجية الحقول، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الجديدة.

ولفتت إلى أنه تم تحقيق عدد من هذه الأهداف منها:

- زيادة إنتاج الزيت الخام بمعدل 31 ألف برميل/ اليوم و9 آلاف برميل/ اليوم للمتكثفات و1500 مليون قدم مكعب غاز/اليوم، والتغلب على التناقص الطبيعي للإنتاج الذي يقدر بحوالي 100 ألف برميل للزيت الخام و1000 مليون قدم مكعب غاز خلال العام.

- تشجيع التعاون بين شركات القطاع المشترك لتحقيق كفاءة العمليات والاستخدام الأمثل للموارد.