اليمن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة تجاه انتهاكات الحوثيين

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات المليشيات الحوثية، والضغط عليها لوقف أحكام الإعدام بحق الصحفيين، وإطلاق المعتقلين من إعلاميين وصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف أشكال القمع والتنكيل بهم.

ورحب الإرياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم، بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولندا، كندا، لاتفيا) بشأن حرية الإعلام في اليمن، والذي أدان قرار المليشيا الحوثية إعدام أربعة صحفيين، ودعا للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين خلف قضبان المليشيات.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن انتهاكات المليشيات الحوثية بحق الصحفيين والناشطين، والقيود التي فرضتها على حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها منذ تمردها على الحكومة، تكرار منهجي لممارسات التنظيمات الإرهابية "داعش، القاعدة"، وانتهاك صارخ وغير مسبوق لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.