ماليزيا: هجمات الحوثيين قد تؤدي لنتائج عكسية تجاه استقرار اليمن

ذكرت السلطات الماليزية، اليوم، أنّ هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيين خلال الفترة الماضية قد تؤدي إلى نتائج عكسية تجاه السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان، أنّها "شعرت بالصدمة من الهجمات الاستفزازية المستمرة من قبل الحوثيين"، معربة عن إدانتها بأشد العبارات الممكنة لهذه الأعمال العدوانية الشنيعة.

وأضافت الوزارة الماليزية، "تماشيا مع دعم ماليزيا لنداء الأمين العام للأمم المتحدة في 23 مارس 2020 لوقف إطلاق النار وسط جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19)، فماليزيا تحث على إنهاء هذه الاستفزازات على الفور".

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، أعلنت أمس الأول الثلاثاء اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيين من محافظتي صنعاء وصعدة باتجاه مدن الرياض ونجران وجيزان بالسعودية في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول في بيان صحفي، إلى أنّ الحوثيين أطلقوا أيضا 8 طائرات مفخخة دون طيار (مسيرة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، مؤكدا: "تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها".