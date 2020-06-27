فرج عامر: تنفيذ حكم الإعدام في "المسماري" أثلج صدور المصريين

قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تنفيذ السلطات المصرية، اليوم السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في قضية حادث الواحات، أثلج صدور المصريين، وثأر بدماء الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الإرهاب الغاشم.

وأوضح عامر، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية لن تهدأ حتى تأخذ بالثأر لشهدائها، فالقوات المسلحة ستظل عيون مصر الساهرة لحماية أمن مصر واستقرارها، وأنه على أتم الاستعداد للتضحية بأرواحها في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجيش المصري لن يترك شبرا في الأرض المصرية، وهو حازم في تطهير مصر من الإرهاب ومحاربة أعداء الوطن الذين يريدون العبث بمقدرات الشعب المصري.