فرج عامر يطالب الحكومة بالشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي للمستثمرين

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد فتح باب تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وإتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بـ 12 محافظة بأعمال مبدأ الشفافية والعدالة المطلقة في كل مايتعلق بإجراءات وشروط تخصيص الأراضي.

وأكد عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة سوف تتابع جميع الإجراءات والشروط الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرا إلى أهمية قيام الحكومة بتوفير البيانات الكاملة عن الأراضي الشاغرة والجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتوفير كل المعلومات أمام رجال الاستثمار الصناعي عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها، وما هو متاح من قطع أراض في كل محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وكل المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وطالب المهندس محمد فرج عامر بتقديم جميع التيسيرات للمستثمرين الصناعيين لإقامة مشروعاتهم الصناعية، مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية وهي القادرة على توفير فرص العمالة الحقيقية أمام راغبي الدخول لسوق العمل.