فرج عامر: إحياء القلاع الصناعية الكبرى إضافة للاقتصاد

أشاد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السييسي بالتحديث الشامل لشركتي "قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما المتميز كأصول وطنية مهمة، مؤكدا على أهمية القلاع الصناعية الكبرى وضرورة تحديثها لأنها تمثل أحد دعائم الاقتصاد المصري.

وقال عامر في تصريحات لـ "الوطن" إن الرئيس أحد أهم عوامل دعم الصناعة بتوجيهات مباشرة، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم وضمنها مصر، وتحتاج إلى الاعتماد الأكبر على الصناعة الوطنية وتشجيع وزيادة الإنتاج المحلي كركيزة أساسية لزيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف فرج عامر أن لجنة الصناعة وفي إطار رؤى الرئيس فتحت منذ وقت مبكر ملف إحياء وتحديث القلاع الصناعية الكبرى ترجمة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل الأقوال لأفعال على أرض الواقع، حيث عقدت عدة اجتماعات حول تلك الشركات وبينها شركة قها وادفينا، وكان هناك إعداد للزيارة إليها قبل ظروف كورونا، كما قامت اللجنة بزيارات لشركة الحديد والصلب بحلوان وشركة المحلة للغزل والنسيج وهي من القلاع الكبرى تستمر لجنة الصناعة بمجلس النواب بمتابعة الملف الذي يدعمه الرئيس لأهميته.

وأكد فرج عامر أن القلاع الصناعية الصناعية المصرية كانت مهملة منذ عشرات السنوات شهدت خلالها تدهورا كبيرا وإعادة القلاع الصناعية لسابق عهدها نقطة مهمة وحال عودة تنشيطها مرة أخرى ستكون إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.