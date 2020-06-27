4 حلقات استثنائية على "القاهرة والناس" بمناسبة 30 يونيو

تقدم قناة "القاهرة والناس"، بداية من اليوم، وعلى مدار 4 أيام متواصلة، حلقات خاصة من برنامج "المواجهة مع النفس"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على شاشة القناة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الحلقات الخاصة تُعرض من السبت للثلاثاء على شاشة القناة، في تمام العاشرة والنصف مساءً، وستكون بعنوان "رحلة الدم" في الحلقات الثلاث الأولى، وهي عن التاريخ الدموي لجماعة الإخوان منذ العشرينات مرورًا بأخطر الأحداث التي مروا بها في الأربعينيات والاغتيالات، وحادثة المنشية في الخمسينيات وإعدام سيد قطب في الستينات، وخروجهم من السجون وقتل السادات في السبعينيات، وتحريضهم ضد مبارك، وعلاقتهم بالتنظيمات الجهادية و"ركوبهم على ثورة يناير 2011".

فيما تأتي الحلقة الرابعة بعنوان "حتى لا ننسى" عن تنظيم الإخوان الإرهابي من 2011 وحتى سقوطهم في 2013 بتسلسل الأحداث التاريخية التي شهدها الشعب المصري.

الحلقات الاستثنائية التي تقدمها قناة "القاهرة والناس"، سيظهر فيها عدد كبير من الخبراء الاستراتيجين والسياسين للوقوف على التاريخ الدموي للإخوان وأخطائهم السياسية في حق مصر من خيانة وعمليات اغتيال وتواصل مع جماعات وتنظيمات إرهابية.