سالم الهندي: اتصالحت مع جورج وسوف وكاظم الساهر.. وانتظروا جديد هاني شاكر

كشف سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عن وجود مكالمات متبادلة بينه وبين الفنان الكبير هاني شاكر من أجل عودة التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الهندي"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة دبي، أنَّ هناك تعاون مقبل مع هاني شاكر دون الكشف عن تفاصيله، وذلك بعدما قدما سويًا منذ سنوات ألبومًا خليجًيًا.

وأشار رئيس شركة "روتانا"، إلى أن هناك جلسات صلح تمت مع المطرب السوري الكبير جورج وسوف والفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، والتي سوف تثمر خلال الأشهر المقبلة ألبومات وأعمال غنائية جديدة بعد فترة توقف طويلة.