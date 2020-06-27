الصمت يخيم على سما المصري بعد حكم حبسها

انتهت محكمة الجنح الاقتصادية، منذ قليل، من جلسة الحكم على الراقصة سما المصري، في قضية التحريض على الفسق، وعاقبتها المحكمة بالسجن 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، كما شمل الحكم مصادرة كل المضبوطات.

وقابلت المتهمة الحكم بصمت، ولم تبد أي رد فعل على ذلك، فيما جرى إيداعها حجز المحكمة، وحضرت عربة ترحيلات لنقلها إلى السجن.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.