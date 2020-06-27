حملات لتطهير المساجد بعد إعادة فتحها بجمصة

شنت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المساجد ودور العبادة بالمدينة، عقب فتح أبوابها لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر بها، بعد إغلاق دام حوالي 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقاد المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مدينة جمصة، حملات تطهير وتعقيم للمساجد ودور العبادة بنطاق مدينة جمصة بحضور الجهات المعنية، وشدد علي أن يتم التعقيم بصفه دورية عقب كل صلاة.

وأكد رئيس المدينة ضرورة التزام المصلين بالأماكن المحددة واحترام المسافات الآمنة حفاظًا عليهم، وكذلك الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعًا لانتقال العدوى.

وجري وضع الملصقات الإرشادية للتوعية بكافة الأماكن الظاهرة، والتأكيد على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامه وصحة وحياة المواطنين.