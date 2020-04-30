بسبب كورونا.. تطهير المساجد والهيئات الحكومية بقرى الرحمانية بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز الرحمانية، بالبحيرة، برئاسة المهندس هشام عابدين، حملة تعقيم وتطهير لشوارع قريتي "قلادة" و"قصد غالي" بالتعاون مع وحدة الملاريا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة لجميع المراكز والمدن بضرورة تنفيذ حملات تطهير وتعقيم يومية لجميع شوارع وميادين مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة المساجد المغلقة والمصالح الحكومية بالقريتين، وكذلك تطهير الترع والمصارف التى قد ينتج عنها انتشار الحشرات، بالتزامن مع دخول فصل الصيف.