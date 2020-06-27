إزالة برج جرجا الشهير في سوهاج.. والمحافظ: القرار انتصار للقانون (صور)

نفذت محافظة سوهاج، اليوم، بقيادة المحافظ طارق الفقي، وبحضور اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، عملية إزالة برج جرجا السكني.

وبرج جرجا تم تشييده في أعقاب ثورة 25 يناير، على مساحة 435 متراً وبارتفاع 12 طابقاً على أملاك الدولة وحرم الطريق، ويتكون البرج من 60 شقة سكنية بواقع 5 شقق كل طابق بالإضافة إلى بدروم أرضي، حيث أجرت المحافظة استعدادات مُكثفة وترتيبات أمنية على أعلى مستوى للبدء في إزالة البرج.

وتم تحرير 17 قرار إزالة للبرج ولم يتم تنفيذ أي منها وأُدين 18 موظفًا بمجلس مدينة جرجا بسبب إقامة البرج وصدرت بحق عددًا منهم أحكام قضائية وأحيل عدد منهم للمُحاكمة التأديبية ويعتبر البرج من المخلفات الصارخة في محافظة سوهاج حيث استولى البرج على مدخل مدينة جرجا أقدم مدن الصعيد وتعدي صاحب البرج على أملاك الري، وحرم الطريق وظل البرج لعدة سنوات مثالا صارخا للفساد في أجهزة الحكم المحلي وظلت قرارات الإزالة حديقة إدراج المسؤولين.

كانت محافظة سوهاج، وقعت عقدًا مع أحد المُقاولين لإزالة البرج في مدة أقصاها 45 يوماً ولم تحدث أي اعتراضات أثناء عملية الإزالة.

وقال سعد سمير، مقاول الهدم إن عملية الإزالة تتم يدويا نظرا لوجود خطورة في عملية الإزالة بالمعدات وفي حالة انهيار البرج دفعة واحدة يتسبب في غلق الترعة المجاورة للبرج وستحدث أزمة في مياه الري، موضحا أنه فور البدء في عملية الإزالة تبين أن البرج متهالك هندسيا ولا يصلح للسكن وأن عملية إنشاء البرج لم تتم وفقا للقواعد الهندسية السليمة وأنه في حال تم تسكين هذا البرج كان بكل تأكيد سينهار على من بداخله، مؤكدا أن البرج تم بناءه بشكل سريع لذلك وجودت به أخطاء هندسية تستدعي إزالته وإن كان صادر له رخصة بناء.

ومن جانبه، قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عملية إزالة البرج كان لابد لها أن تتم لأن هذا البرج يعد مخالفة صارخة في محافظة سوهاج وصاحب البرج أغلق مدخل أهم وأكبر مدينة في المحافظة.

كما أنه تعدى على أملاك الري وحرم الطريق، مؤكدا أن السكوت على هذا الأمر يعد بمثابة جريمة وكان لابد أن يطبق القانون بكل قوة على الجميع، لافتا إلى أن المعينات الهندسية أثبتت أن البرج غير صالح للسكن لوجود تآكل في الحديد والأسمنت وعدم تسليحه بشكل مناسب وأضاف أنه منذ تشييد البرج لم يتقدم ساكن واحد للسكن بداخله لأن الأهالي يعلمون أن هذا البرج مخالف ولا يصلح للسكن.

وأكد الفقي، أن إزالة البرج هو انتصار للقانون وتصحيح للأوضاع الخاطئة وتأكيد لفرض هيبة الدولة.

وأضاف أن المحافظة تتصالح مع أصحاب الأبراج المخالفين والذين حصلوا على رخص بناء من المحافظة، بحيث لا تتجاوز الارتفاعات 12 طابقا، لافتا إلى أن هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعوا الدولة لمصادرة البرج وضمه للمحافظة وتخصيصه للمنفعة العامة، مؤكدا أن من يتبنون هذه الأفكار مخطئين لعدة أسباب أهمها أن البرج مقام على أملاك الدولة ومتعديا على حرم الطريق، وتسبب في خنق مدخل مدينة جرجا مضيفا أن البرج لا يصلح هندسيا للسكن حتى لو صادر له رخصة بناء.