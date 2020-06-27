محافظ القاهرة يوجه بمراقبة المقاهي والمطاعم

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا، والتي تشمل إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من اليوم بطاقة 25% مع منع الشيشة ووضع مساحة المكان في الاعتبار وعدم السماح بأي إشغال للطريق وتنفيذ الغلق الفوري للمخالف، ووكذلك متابعة غلق المحال والمولات في التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية "السناتر" وعودة عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب والنوادي الصحية الواقعة خارج مراكز الشباب عن 25 % من الطاقة الاستيعابية.