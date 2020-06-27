حملة لـ"الحرية المصري" لتوعية المواطنين بسبل مواجهة كورونا

أطلق حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة توعية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار جهود الدولة المبذولة للحد من انتشار المرض، وخاصة بعد قرارات الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا.

وبدأت حملة الحزب بتوزيع سجادات الصلاة المحمولة على المصلين أمام المساجد، وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد حسب الله، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مساعدة المواطنين، خاصة رواد المساجد على مستوى الجمهورية ودعم جهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إعادة فتح المساجد.