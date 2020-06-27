بعد أسبوع من تدشينه.. 4 ملايين ياباني يستخدمون تطبيق الحكومة لكورونا

ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، اليوم، أن التطبيق الذي أطلقته الحكومة اليابانية، لمتابعة الأشخاص المُصابين بفيروس كورونا الجديد وتنبيه من خالطوهم، تم تنزيله أكثر من 4 ملايين مرة بعد أسبوع من تدشينه، وذلك بالتزامن مع سعي الحكومة لمنع حدوث موجة ثانية من الإصابات بعد إعادة فتح الأعمال والمدارس.

وقال المسؤول بوزارة الصحة اليابانية، ياسويوكي ساهارا، إنه رغم عدم وجود عدد مستهدف للتحميل، لكننا نرغب في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق.

ووفقا لدراسة من قبل جامعة أكسفورد البريطانية، فإن تطبيق مثل ذلك يمكن أن يكون قادرًا على منع تفشي الوباء حال وصول الاستخدام إلى 60% من عدد السكان.

ورفعت اليابان حالة الطوارئ في أواخر مايو الماضي، ولم تفرض الإغلاق الصارم الذي شهدته أوروبا وأماكن أخرى، واكتفت بمطالبة السكان بالبقاء في المنازل إذا أمكن.

ودشنت الحكومة اليابانية خلال الشهر الجاري التطبيق مجانًا على الهواتف الذكية، لتنبيه المستخدمين إلى أنهم ربما خالطوا شخصًا مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشددة على أنه تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية، ولا يتم جمع بيانات التعريف الشخصية من المستخدمين.