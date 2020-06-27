إزالة فورية لـ 1357 تعدٍ وبناء مخالف في محافظة الغربية

قال دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة، بلغ 1357 حالة تعدٍ متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي وحتى اليوم.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 575 حالة تعدٍ على أراض زراعية بمساحة 27 فدانا و10 قراريط و18 سهما، كما تم إزالة 540 بناء مخالفا على مساحة 71 ألفا و228 مترًا مربعا، بإلاضافة إلى استرداد 12 ألفا و973.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 242 تعدٍ.

وشدد "رحمي" على رؤساء الوحدات المحلية المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي بحسم وحزم للمخالفين وإزالة المباني المخالفة بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة في هذا الشان.