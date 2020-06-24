تخصيص 22 مدرسة لاستخراج الشهادة الصحية لطلاب الغربية

أعلن ناصر حسن وكيل وازرة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، تخصيص 22 مدرسة لاستخراج الشهادة الصحية لطلاب الصف الأول الابتدائي والأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيل على أولياء الأمور، منعًا للتكدس أو الزحام في ظل تفشى فيروس كورونا.

وأشار "حسن" إلى أن المدارس المخصصة تضم مدارس الإصلاح الجديدة، ومدرسة وحدة شوبر 1، والشهيد محمد عبد الله غنيم بشوبر، ووحدة شوبر 2 بإدارة شرق طنطا، والفاتح الابتدائية، وفاطمة الزهراء بإدارة غرب طنطا.

وفي المحلة الكبرى، تم تخصيص مدرسة عبدالرحمن بن عوف ب، والوعي القومي ب، والمسلم الإعدادية بنين شرق المحلة، والشهيد هشام الابتدائية، وأم المؤمنين الابتدائية المشتركة، وأسامة بن زيد الابتدائية غرب المحلة.

كما تم تخصيص مقر الصحة المدرسية بكل من زفتى وسمنود، ومؤسسة النصر الابتدائية، ومدارس عمار بن ياسر، والسنطة البلد الثانوية بالسنطة، والمشد الابتدائية بقطور.

وفي بسيون تم تخصيص مدرستي الثورة الابتدائية، وصلاح سالم، وفي كفر الزيات مدراس عمر بن الخطاب، وصلاح الدين، والشهيد عارف، والشهيد مبروك.