10 آلاف و376 طالبا وطالبة أدوا امتحانات العملي للدبلومات الفنية بدمياط

بدأت اليوم، الاختبارات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها التجارية والزراعية والصناعية، والمقرر انتهائها يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو للعام الدراسي 2019/2020، وذلك لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام.

وصرح عادل عثمان وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم بدمياط، أن الامتحانات تشمل كل ما تم تدريسه للطلاب حتى موعد تعليق الدراسة في 15 مارس 2020، وذلك وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان الامتحانية.

وأضاف "وكيل الوزارة"، أنه قيد بامتحانات الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات هذا العام، 10 آلاف و376 طالبا وطالبة مقسمين كالتالي: تعليم تجاري 3061 طالبا وطالبة، تعليم زراعي 583 طالبا وطالبة، تعليم صناعي 6732 طالبا وطالبة.

وأشار "عثمان"، إلى أن عدد اللجان التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات العملية بلغت 26 لجنة من إجمالي 34 لجنة للتعليم الفني، موزعة على الإدارات التعليمية العشرة كالتالي: عدد 9 لجان صناعي 16 لجنة تجاري ولجنتين زراعي، علما بأن الوزارة قررت يوما للمتخلفين عن أداء امتحان العملي في موعده حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان على مستوى المحافظة، وتابعت غرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية والإدارات التعليمية، تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتوزيع الأدوات اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.