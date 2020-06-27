مياه الشرب بالقاهرة: قطع المياه 12 ساعة عن عدة مناطق اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدة مناطق، هي: «منطقة دار السعادة - ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته - ميدان صلاح الدين ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته»، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم السبت ولمدة 12 ساعة لتنتهي الثامنة صباح الغد الأحد، للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع الكابلات والمرتبطة بأعمال تجديد الطرق وانشاء الكبارى بمنطقة الكابلات والمطرية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت "مياه الشرب" توفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.