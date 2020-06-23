13 غطاسا لتطهير مآخذ محطات مياه الشرب بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، تدريب 10 غطاسين بمركز التدريب على الغوص بمدينة الغردقة، ليصل بذلك عدد الغواصين المؤهلين بالشركة إلى 13 غطاسًا.

وقال "بدري" إن هؤلاء الغطاسين يقومون بأعمال تطهير جميع مآخذ محطات المياه السطحية، وعددها 12 محطة، وكذلك 46 محطة مياه "نقالي".

وأوضح رئيس مياه سوهاج، توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة، لتطهير مآخذ محطات المياه من الحشائش العالقة وجميع المخلفات، لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

وقال "بدري"، إن الغطاسين يتلقون التدريبات اللازمة بشكل مستمر، وينتقلون لمآخذ المياه في نهر النيل وكذلك الترع عندما يحدث انسداد بها بسبب المخلفات والحشائش.