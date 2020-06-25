رئيس "مياه الشرب" بالغربية يناشد المواطنين تنزيل تطبيق "قراءتي" لتسجيل الاستهلاك

أصدرت المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالغربية اليوم بيان إعلامي لمناشدة المواطنين بالضرورة استخدام تطبيق "قراءتي"، الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب، الذي يتيح تسجيل القراءات .

وجاء ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة طبقا لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح رئيس الشركة أن تطبيق قراءتي يساهم في القضاء علي مشكلة تراكم القراءات بالعداد، حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه، وبالتالي الحصول علي فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف، يقوم العميل بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به، و يستلزم استخدام تطبيق "قراءتي" لأول مرة تسجيل جميع بياناته الموجودة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان سلامة عملية المحاسبة.

لتحميل التطبيق:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading