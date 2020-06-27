عشان تقاوم كورونا.. أسعار المصادر الطبيعية لفيتامين "ج" في الأسواق

مع تفشي فيروس كورونا، يحتاج المواطنون بمختلف دول العالم لتقوية الجهاز المناعي، لمواجهة الفيروس في حال الإصابة، ومع قلة تواجد الفيتامينات في الصيدليات بسبب سحبها بكثرة من الأسواق لتخوف المواطنين من فيروس كورونا، يمكن الاعتماد على البدائل الطبيعية.

وأوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات يوميا لتقوية المناعة، وأبرزها فيتامين "ج"، وأوضحت عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين "ج" هي البرتقال واليوسفي والفراولة والجوافة والكيوي والليمون، وتستعرض "الوطن" أسعارها في الأسواق كالتالي:

البرتقال الصيفي

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الفراولة

سعر كيلو الفراولة 7 جنيهات.

الليمون

وصل سعر كيلو الليمون لـ35 جنيهًا.

الكيوي

سعر كيلو الكيو 40 جنيها والثمرة الواحدة بـ 5 جنيهات.