المجمع المقدس يفوض الأساقفة في إقامة القداسات ويؤجل فتح كنائس القاهرة

قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تفويض أساقفة الإيبارشيات في فتح أو استمرار غلق الكنائس، طبقا لظروف كل إيبارشية من ناحية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "إنه نظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة / متوسطة / خفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء".

وأضافت الكنيسة: "وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكل التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة".

وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية البابا)، والتي تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، قررت الكنيسة تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو المقبل على أن يعاد وقتها تقييم الموقف، مشيرة إلى أنه على سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد على 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية.