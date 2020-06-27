صور.. الحياة تعود إلى مقاهي ومطاعم الغردقة بالمطهرات والمسافة الآمنة

عادت، اليوم السبت، الحياة إلى مقاهي مدينة الغردقة، وسط إجراءات وقائية لاستقبال الرواد، تزامنًا مع قرار رئيس الحكومة بعودة الحياة إلى طبيعتها، عقب فترة تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا.

وشدد أصحاب المقاهي على الرواد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتم وضع المقاعد بمسافات لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل طاولة وأخرى، إلى زجاجات مطهر بمداخلها، فضلًا عن ارتداء العاملين بها للكمامات وقفازات لمنع التلامس.

فيها شهدت المطاعم إجراءات وقائية مشددة، ووُضعت لافتات إرشادية بمداخلها، ومُنع دخول العملاء دون كمامات، وحُددت علامات لمسافات آمنة على الأرض حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

وفي المساجد والكنائس ظهرت استعدادات مكثفة لإنهاء تجهيزات استقبال المصلين بمحافظة البحرالأحمر، عن طريق وضع علامات إرشادية مكتوب عليها "صلي هُنا"، توضح مسافات التباعد التي يجب أن يلتزم بها المصلون، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف لعودة الصلاة في المساجد من جديد.