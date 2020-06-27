47 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية في الدقهلية

قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، انطلقت اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتى 15 من يوليو المقبل، وذلك بمقار اللجان، ويشارك بها 47 ألف طالب وطالبة وفقا لإجراءات وقائية مشددة بالمدارس.

وأضاف عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، أنه تم توزيع كافة المهمات الطبية على الطلاب بالامتحانات العملية، بالإضافة إلى بوابات التعقيم وكذا تطهير وتعقيم مقار اللجان بصفة دائمة قبل وبعد الامتحان بالإضافة للوحات توعوية بمكان بارز وواضح أمام الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات حول مواجهة ومقاومة فيروس كورونا المستجد.

وأكد على متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لأعمال الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.