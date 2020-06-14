"التعليم" تّكشف موعد وتفاصيل الامتحانات العملية لـ"الدبلومات الفنية"

أوضح الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التعليم للتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم 21 يونيو بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن امتحانات الدبلومات العملية التي تعتمد على الورش والمعامل تتم في الأيام التي لا تقام فيها امتحانات الثانوية العامة منعًا للتزاحم، كما ترتيب الأمور حول امتحانات طلاب الدبلومات الفنية التحريرية، فهم أكثر عددًا من طلاب الثانوية العامة فيبلغ عددهم 770 ألف طالب بينما طلاب الثانوية العامة 650 ألف طالب.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه تم عمل كل اللازم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، فيباشر أعمال الامتحانات عددًا ضخمًا من ممثلي وزارتي التربية والتعليم و الصحة بخلاف الجهات المعنية الأخرى، مؤكدًا أن الامتحانات العملية المعملية للدبلومات الفنية ستبدأ يوم 27 من يونيو.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد المعلمين المشرفين على طلاب الدبلومات الفنية يتجاوز النصف مليون، مؤكدًا أنه لأول مرة سيكون هناك تزامن لامتحانات الشهادات في هذا العام بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون كل يوم وهم 10 أيام فقط تقريبا علي مدار شهر كامل.