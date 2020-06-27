جامعة مطروح تستعد لاستقبال امتحانات الفرق النهائية بالكليات أول يوليو

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن كليات الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات والإجراءات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 /2020، لطلاب الفرق النهائية، والتي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وأضاف "النجار"، أنه تم إعداد الجدول الزمني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات، وتم وضع خطة كاملة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم عقد امتحانات طلاب كليات رأس الحكمة وفوكة، والتي تضم كليات الطب البيطري، والتمريض، والزراعة الصحراوية والبيئية داخل مدينة مرسى مطروح، حرصًا على التباعد الجتماعى، وسلامة الطلاب، ومنعًا للازدحام والتكدس في المواصلات.

ولفت إلى أنه تم وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات، وأن تكون جميع أدوات الطالب داخل حافظة بلاستيكية خاصة به، مع مراعاة ضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين فى اللجان الامتحانية، مؤكدا على توافر آلية لإجراءات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وذكر "النجار" أن هناك تعليمات للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات داخل لجان الامتحانات، ومراعاة وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان، وأنه سيتم الاستفادة من هذه الأزمة في زيادة استخدام المنصات الالكترونية والتحول الرقمي للعملية التعليمية.