"التجارة": مجمعات "مرغم 1" الصناعية ستنهي استيراد منتجات البلاستيك

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الغرض الأساسي من زيارتها إلى مجمع الصناعات بمنطقة "مرغم 1" هو الالتقاء بأصحاب المصانع وتفقد العملية الإنتاجية والإطلاع على التحديات التي تواجههم، لأننا لا نكتفي بمجرد إقامة مجمع وإتاحته للمستثمرين الصغار والمتوسطين، ولكن يجب المتابعة معهم، والتي ينتج عنها معرفة بعض التحديات، وعلى الجانب الآخر من الممكن أن يكون هناك بعض الملاحظات.

وأضافت "جامع" خلال لقائها في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أنشأت هذه المجمعات لكي تكون نموذج للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والغرض الأساسي منها هي إتاحة أماكن يأخذها المستثمر مخصصة بأنشطة بعينها "المنتجات البلاستيكية وكل ما يتطرق إليها"، بالإضافة إلى أنه يأخذ المكان بسعر بسيط ومدة إيجار طويلة "حق انتفاع"، بالإضافة إلى أن المكان مرخص، وهذا شيء إيجابي ومهم.

وتابعت بأن من بين أهداف إقامة المجمع هو نقل كل أصحاب هذه الصناعات الذين كانوا يعملون في الإسكندرية وضواحيها بشكل عشوائي، وأصبح معهم سجل تجاري، رخصة، وبطاقة ضريبية، وفي هذه الحالة تستطيع الدولة تقديم الدعم له سواء المالي أو الفني، وحاليا نحاول العمل على توطين المنتج المحلي.

واستكملت بأنها شاهدت في أكثر من مجمع، منتجات عالية الجودة، ومن الصعب أن يكون في هذه المنتجات البلاستيكية أي نوع من الاستيراد من الخارج، واتفقت معهم على أن يكون هناك اكتفاء محلي ونتطور ونزود الطاقة الإنتاجية بحيث يجري الاستغناء تماما عن توريد هذه المنتجات من الخارج، لعدة أسباب وهي توطين المنتج المحلي، توفير فرص عمل، والحفاظ على العملة الأجنبية إلا للمنتج الذي يصعب علينا تصنيعه محليا أو به نوع من التكنولوجيا العالية.