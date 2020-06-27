جامعة سوهاج تعد قطاعاتها لتكون "صديقة للبيئة"

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع مسئولي لجان مبادرة "الجامعة صديقة للبيئة" وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البئية وتنمية المجتمع، والدكتور حمدى محمود حسانين مدير وحدة الاستدامة و منسق المبادرة.

وأوضح عزيز، أن الاجتماع جاء لمتابعة تنفيذ أنشطة مبادرة الجامعة صديقة البيئة، في ضوء عدد من المواصفات الفنية والمعايير التي وضعتها وزارة البيئة، مشيرا الي ان المعايير التي سوف تلتزم بها الجامعة هي "البنية التحتية والغطاء الأخضر، العملية التعليمية والبحثية، الطاقة والتغير المناخي، ترشيد استهلاك المياه، واعادة تدويرها، المخلفات وتدويرها، النقل والمواصلات" .

واضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق، تناول عرض كل مسئول معيار ماتم أنجازه من انشطة المؤشرات المختلفة داخل كل معيار وقد وجه رئيس الجامعة بسرعة استكمال مستندات هذة الانشطة من داخل الادارات المختلفة سواء بالادارة المركزية أو كلياتها، موضحا انه تم تحديد 5 يوليو القادم موعد، لإستعراض الصورة النهائية لمشروع المبادرة بعد استيفاء كافة المعايير السته بجميع مؤشراتها وجميع الخصائص الواقعة تحت كل مؤشر وترجمتها الى اللغة الانجليزية مع ملاحظة اتساق ذلك مع ما هو منشور على الموقع الاليكترونى للجامعة واتساق ما ورد بكل معيار مع الاجزاء المتقاطعة معه من المعايير الاخرى .

واضاف الدكتور حمدي حسانين ان الاجتماع حضره الدكتورة صباح صابر منسق الانشطة بالمبادرة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية ومسئول معيار التعليم والبحث العلمى، والدكتور اسلام محمد ابراهيم مسئول معيار الطاقة، والدكتور رأفت الخطيب مسئول معيار البنية التحتية، والدكتور طلعت على مسئول معيار وسائل النقل، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الادارية بالجامعة .