رئيس جامعة سوهاج: امتحانات الفرق النهائية في موعدها

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن امتحانات الفرق النهائية لكليات الجامعة المختلفة لهذا لعام سوف تقام بداية من يوم 12 يوليو المقبل، مؤكدا على تطبيق الجامعة لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأعلن رئيس الجامعة، عن بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل يوم 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، وذلك لمن يرغب في السكن، موضحا أن التقديم متاح لمن سبق لهم التسكين، أو ممن لم يسبق لهم التسكين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم التواصل من قبل وزارة العليم العالي مع الجهات المعنية لتأجيل موعد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح عزيز أنه يمكن للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة الكترونية، يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

وأكد رئيس الجامعة على أن المجلس الأعلى أجاز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور نظرًا لظروف حظر الطيران، يتم امتحانهم في أول انعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

وعلى جانب آخر قرر المجلس الأعلى للجامعات أن تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقاً للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقاً لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

كما قرر المجلس مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 سبتمبر 2020، نظرا لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31 يوليو 2020، للظروف الراهنة، حتى يتم إعطاء الوقت الكافي للجامعات للانتهاء من أعمال الامتحانات.