وزيرة التجارة: أثق في وعي المستثمرين لمواجهة جائحة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن بعض العاملين في مجمع الصناعات بمنطقة مرغم يريدون التوسع بعدما زادت لديهم القدرة الإنتاجية، وهناك بعض الشكاوى أنه عندما يتم تخصيص توسعات تكون غير ملاصقة لهم، ولكن بدراسة الموقف المتكامل للمجمع نستطيع أن نوفر لهم أشياء قريبة منهم، لأن حرصنا الأول والأخير أن يكون المجمع يعمل بشكل متكامل، وخدمة المستثمر وعلى الجانب الآخر لابد أن يكون الهدف الأسمى هو خدمة لبلده بتقديم منتج محلي ومتميز وتوفير كل الخدمات للعمالة من حيث عقود العمل والتأمينات.

وأضافت جامع، خلال لقائها في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك مجمعات خلال شهر أو اثنين قاربت على الانتهاء، وهناك مجمعات لم يبدأ في تخصيصها بعد ولكن سنتطلع إلى مدى جاهزيتها لطرحها للمستثمرين.

وتابعت، أنه من بداية جائحة فيروس كورونا والمصانع والمجمعات الإنتاجية لم تتوقف ولكن حدث لها نوع من التنظيم، و"تلقينا في بداية الحظر طلبات فاقت الألف مصنع وكانوا يريدون العمل وردية ثالثة، والغرض منها كان تقليل عدد العمال في الورديتين ويتم توزيعهم على وردية ثالثة، أو أنه لديه الكثير من الطلبات ويريد أن يوفيها، وخاصة مصانع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

واستكملت، أن الجميع في المجمعات ملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الوزارة دائما تفتش بشكل مستمر على المصانع بشكل مفاجئ لكي نتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات لأنه يهمنا العملية الإنتاجية واستمرارها، ولكن على الجانب الآخر صحة المواطن أيضا، مؤكدة أنها تثق في قدرة المستثمرين وخاصة الصغار والعمال والوعي لديهم في مواجهة جائحة كورونا.