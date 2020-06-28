حظك اليوم الأحد 28-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من الناس على متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وقدرة على الإقناع مما يساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشاكل عائلية وكن هادئا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط ومعاكسة عدة كواكب، القمر في برجك يدعمك ويدفعك للاجتهاد والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للرومانسية والانطلاق مع الأحباب، قد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يمنحك اليوم فرص لتحقيق مكاسب وللتخطيط لمستقبلك وقد يساعدك على تحمل مسئولياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الخامس تمنحك طاقة أكبر وتجتهد لتحقيق طموحاتك وأهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.