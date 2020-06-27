حظك اليوم السبت 27-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بقدرته على التفاهم مع الآخرين بشكل سريع، كما أنه اجتماعي بدرجة كبيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.