حظك اليوم السبت 27-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين من محبي علم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، والتي تتحدد وفق كل برج على حدى، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية وعليك أن تنظم وقتك وجهدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وأن تصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بمشاعر حلوة وطاقة وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحانك قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم ولا تعلن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم قد يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها ولا تعاند.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا ويقظة وقد تبدأ مرحلة جديدة تصر فيها على التطور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك اليوم أن تهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.