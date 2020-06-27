«كورونا» يكتسح أمريكا بـ45 ألف إصابة في 24 ساعة.. والصين بلا وفيات

زيادة يومية قياسية للإصابات بالهند.. و«الصحة العالمية»: الفيروس أشرس في الخريف

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية قفزة هائلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهر إحصاء لوكالة أنباء «رويترز» تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة، أمس، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، ما يرفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 2.48 مليون.

وفي الوقت نفسه تبدأ شركة الطيران الأمريكية حجز الرحلات بطاقتها الاستيعابية الكاملة الأسبوع المقبل، لتقضي على أي جهود لتعزيز التباعد الاجتماعي على طائراتها.

وفي الهند جرى أمس، تسجيل 18,5 ألف إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، ليبلغ بذلك عدد المصابين في البلاد 508953 شخصا.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة، فيما تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة جديدة منها 17 بعدوى محلية، و4 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و483 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

وسترفع الحكومة البريطانية أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة، وستسهّل الإجراءات على البريطانيين السفر للخارج لقضاء العطلات، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وكررت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها، مؤكدة أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه بشراسة في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلونزا الإسبانية، وقالت: «الملايين قد يفقدون حياتهم في الموجة الثانية».

وقال خبراء مسؤولون عن حملة عالمية لتطوير وتصنيع لقاح وعلاج آخر لمواجهة فيروس كورونا إن طموحاتهم تتطلب ميزانية كبيرة، وقدمت منظمة الصحة العالمية وحلفاءها عرضًا للحملة التي يطلق عليها «آكت أكسليليتور» والتي تهدف إلى الحصول على لقاح مضاد، وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس».