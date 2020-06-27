مصطفى درويش بعد تعافيه من كورونا ورفع الحظر: أول زيارة لقبر أمي

عبر الفنان مصطفى درويش، عن فرحته بتعافيه من فيروس كورونا المستجد ورفع الحظر عن البلاد، بعد شهور من قرارات الغلق إثر تداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا.

وكتب "درويش"، عبر حسابه على موقع انستجرام، "أول زيارة ليا بعد رمضان والحظر بكرة لمقابر أمي في دمنهور، اقرأ الفاتحة وأسلم عليها".

وأضاف "درويش": "وبعد بكرة على إسكندرية بإذن الله أخد كابيتشينو وـشربه علي الكورنيش زي زمان وبعد كدة أنطلق بقى".

وكان الفنان مصطفى درويش، أعلن إصابته بفيروس كورونا، وبعد إجراء 3 مسحات، أعلن تعافيه من الفيروس، وتبرعه بالبلازما للمصابين.

وشارك مصطفى درويش، في رمضان 2020، بمسلسل بـ"100 وش"، أمام نيللي كريم، أسر ياسين، علا رشدي، تأليف عمر الدالي، أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.