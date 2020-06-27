إجراء 14 معاينة لإنشاء آبار وتسليم 5 آخرين لأهالي مطروح

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، عن إجراء 14 معاينة لإنشاء آبار نشو ضمن خطة 2021/2020 بقرية كشوك عميرة بالكيلو 55 شرق المدينة من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 لإجراء المعاينات حتى استلام الآبار وتسليمها للأهالي من خلال إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة بمطروح.

وأكد "عبد الرازق"، اليوم، استكمال إنهاء وتسليم 5 آبار نشو لأهالي المستحقين بقريتي الزيات وكشوك عميرة للمتقدمين طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة .

وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء المعاينات وتسليم الآبار التي انتهى منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الأهالي بالقرى التابعة لمدينة مرسى مطروح ضمن خطة العام الماضي والحالي.

وأضاف أن اللجنة تجري المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مركز التنمية المستدامة ببحوث الصحراء للمتقدمين لإنشاء آبار نشو للاستفادة منها في الشرب في المناطق المحتاجة وأغراض أخرى للحياة في المناطق الصحراوية بالقرى والنجوع والتجمعات السكنية مترامية الأطراف.

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