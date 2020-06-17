تسليم 7 آبار تخزين مياه أمطار على أهالي قرية جلازين بغرب مطروح

أعلن وجية عبدالرازق، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن تسليم عدد 7 آبار نشو للمستحقين من أهالي قرية "حلازين"، الممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة ضمن خطة 2020/2019، من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 لإجراء المعاينات حتى استلام الآبار وتسليمها للمواطنين.

وقال "عبد الرازق"، اليوم، "سلمنا عدد 7 آبار بقرية حلازين للمتقدمين طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة، ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة بمطروح.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم الآبار التى تم الانتهاء منها، من مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الأهالى بالقرى التابعة لمدينة مرسى مطروح ضمن خطة 2019 /2020.

وأشار "عبدالرازق"، إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز "gps"، حتى مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لإنشاء آبار نشو.

ولفت إلى أن هذه الآبار تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين فى القرى والنجوع لتوفير مياه الشرب على مدار العام من خلال تخزين مياه الأمطار بها فى موسم الشتاء.