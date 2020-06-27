مقتل جنديين وإصابة 4 إثر هجوم استهدف وحدة تابعة لجيش مالي بوسط البلاد

أعلن الجيش المالي أن وحدة تابعة له في منطقة موبتي بوسط البلاد تعرضت لهجوم مسلح في الساعات الأولى من اليوم، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وقال الجيش المالي، في بيان اليوم، إن "الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وتعرض الجيش المالي، منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جنديا.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط والتي تنفذها الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين، بالإضافة إلى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.