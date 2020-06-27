خليك في البيت.. كلاسيكيات الدراما المصرية على "يوتيوب" الثقافة اليوم

تعرض وزارة الثقافة، في التاسعة مساء اليوم، حفلًا نظمته دار الأوبرا المصرية على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع "يوتيوب"، والتي تأتي ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ومن المقرر عرض سهرة مع كلاسيكيات الدراما المصرية، بمصاحبة أوركسترا صوت مصر قيادة المايسترو أحمد عاطف.

وتعرض الأوركسترا كلاسيكيات كل من محمد عبدالوهاب وفؤاد الظاهري وعمر خيرت وعمار الشريعي وحسن أبو السعود وياسر عبدالرحمن.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم نخبة مختارة من الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية مثل: فيلم قضية عم محمد، وفيلم بطل من ورق، وفيلم كراكون في الشارع، وفيلم صاحب الجلالة، وفيلم غرام في الكرنك، وفيلم البخيل وأنا، وفيلم عيلة زيزي.

جدير بالذكر أن أوركسترا صوت مصر تأسست على يد عازف الكمان والمؤلف الموسيقي أحمد عاطف، بهدف إلقاء الضوء على الموسيقى الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهور المصري، وتجمع في تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكي والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية.