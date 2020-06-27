والد شهيد حادث الواحات: تلقينا خبر إعدام "المسماري" بفرحة وارتياح

عبر المهندس صلاح الدين عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح أحد شهداء حادث الواحات، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات، "كل أم شهيد وأب شهيد وزوجة شهيد سواء من الشرطة أو من القوات المسلحة سعداء وارتاحوا النهاردة في المجرم الخائن اللي اتعدم النهاردة".

وأضاف "عفيفي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، "المجرم ده كان المفروض يتعدم من شهور فاتت عشان يفش غليلنا كلنا ولمصر كلها، ومش هنفرح الفرحة الكبرى إلا لما نقضي على كل الإرهابيين اللي في السجون واللي موجودين برا عشان تبقى مصر خالية من الإرهابيين".

وانتقد "عفيفي" ظهور الإرهابي على القنوات وإجراء حوار معه فور القبض عليه: "المفروض مكنش يظهر واللي حصل كان خطأ كبيرا ده كان المفروض يتعدم في ميدان عام وأهالي الشهداء يتفرجوا عليه".

ونُفذ حكم الإعدام شنقا صباح اليوم في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاة التابعة لتنظيم الفتح الإسلامي، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.