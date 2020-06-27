سياسي بحريني: الأمة العربية تعاني من انقلاب حمد بن خليفة على والده

قال عضو مجلس النواب البحريني السابق، جمال بو حسن، إن انقلاب حمد بن خليفة على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني كان يوما أسودا ليس للقطريين فقط ولكن للأمة العربية ككل، نظرا لما تجرعته الأمة من مصائب ودعم للإرهاب، كما أنه ضرب الأمن القومي العربي: "انقلاب الابن على أبيه في حد ذاته من الناحية الشرعية والدينية يعد عقوقا للوالدين".

وأضاف "بو حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة extra news، أن انقلاب "حمد" على أبيه ليس فقط انقلاب سياسي ولكنه اجتماعي أيضا لأنه خرج على الأعراف القبلية، لافتا إلى أن الانقلاب كان مخططا كبيرا لما يحدث الآن في الدول العربية، ولا سيما من قبل إيران وتركيا.

وأشار إلى أن المقاطعة العربية للنظام القطري في مصلحة الأمة، حيث تحملت تلك الدول عبء وثقل تلك المقاطعة نيابة عن الأمة العربية ككل، وحماية الأمن القومي العربي، والتصدي للمخطط الكبير الذي تقوده تركيا وإيران وقطر والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.